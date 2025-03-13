محكمة التحقيق المركزية في الرصافة تعلن تفاصيل إلقاء القبض على قاتل الصحفي ليث محمد رضا في البصرة

2025-03-13 23:25:14 - المصدر: قناة الاولى

قناة الأولى - بغداد

أعلنت محكمة التحقيق المركزية في الرصافة اليوم الخميس، 13 مارس 2025، عن إلقاء القبض على المتهم بقتل الصحفي ليث محمد رضا، وذلك بعد تشكيل فريق عمل أمني بالتعاون مع الجهات المعنية لتنفيذ أمر القبض.

وقالت المحكمة في بيانها إن الجاني تم ملاحقته من قبل الفرق الأمنية، مما اضطره إلى تسليم نفسه بعد أن كان مختبئًا في محافظة البصرة. وأضاف البيان أن المتهم تم استلامه أصوليًا من قبل مديرية استخبارات الرصافة، وتم توقيفه وفقًا لأحكام المادة 405 من قانون العقوبات العراقي.

وأشار البيان إلى أن الإجراءات القانونية بحق المتهم ستستمر، حيث سيجري استكمال التحقيقات اللازمة تمهيدًا للمحاكمة.