بالصور: جمعية التضامن الإسلامي تواصل اقامة مجالسها الرمضانية في مسجد الشيخ عباس الكبير وسط الناصرية

2025-03-14

شبكة أخبار الناصرية: أقامت جمعية التضامن الإسلامي فعالياتها الرمضانية في مسجد الشيخ عباس الكبير في وسط الناصرية، بحضور حشد من المؤمنين والمحبين، وقد ارتقى المنبر خلال هذه المجالس الشيخ خالد الغفوري، الذي ألهم الحضور بخطاباته الروحية والدينية. كما أطلقت الجمعية مسابقتها الرمضانية السنوية لعامها الـ 15 ، والتي تتضمن طرح...

