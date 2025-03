"إسرائيل" تقصف منشأة أسلحة لحزب الله في لبنان

2025-03-14 00:55:08 - المصدر: جريدة المدى

متابعة/ المدى أعلن الجيش الإسرائيلي، مساء الخميس، شنّ مقاتلاته غارة جوية على منشأة أسلحة لحزب الله في شرق لبنان، على الرغم من الهدنة السارية بين الطرفين منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2024. وذكر الجيش، في بيان أوردته وسائل إعلام إسرائيلية، أن سلاح الجو "شن غارة على بنية تحتية في موقع يستخدمه حزب الله لتصنيع وتخزين أسلحة استراتيجية […]

