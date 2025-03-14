رئيس الوزراء والخزاعي يؤكدان على توحيد الجهود السياسية لدعم الحكومة

2025-03-14 01:15:02 - المصدر: واع

بغداد – واعأكد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، ونائب رئيس الجمهورية الأسبق خضير الخزاعي، على توحيد الجهود السياسية لدعم الحكومة.وذكر المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، أن "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، التقى مساء امس الخميس، نائب رئيس الجمهورية الأسبق خضير الخزاعي، وشهد اللقاء استعراض الأوضاع العامة، وسير تنفيذ خطط الحكومة التنموية وبرنامجها، ومستهدفاته في مختلف المجالات".وأضاف، "كما جرى خلال اللقاء التأكيد على توحيد الجهود السياسية لدعم الحكومة في المضي بملفاتها الخدمية والاقتصادية، وتعزيز عملها بشكل يحقق طموحات الشعب العراقي".