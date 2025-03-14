2025-03-14 01:15:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

اجتمع أعضاء الكتلة الصدرية المستقيلة، اليوم الجمعة (14 آذار 2025)، في منزل القيادي بالتيار الوطني الشيعي حسن الكعبي، بحضور رئيس الكتلة الصدرية حسن العذاري، وذلك لمناقشة التطورات السياسية والمستجدات المتعلقة بموقف التيار في المرحلة المقبلة.



وفي وقت سابق، كشف مصدر مطلع، عن نية إقامة خطبة موحدة لزعيم التيار الوطني الشيعي مقتدى الصدر.

وقال المصدر لـ "بغداد اليوم"، إن "خطبة الصدر ستكون موحدة في جميع الأماكن التابعة للتيار الصدري بجميع المحافظات العراقية يوم غد الجمعة".

ورجح المصدر، أن "تكون الخطبة هي رسالة توعوية عقائدية للالتزام بطاعة الله وان العمل جزء لا يتجزأ من العراق".