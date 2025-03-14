الدوري الأوروبي: اليونايتد يكتسح سوسيداد برباعية وبيلباو يقصي روما

2025-03-14 02:25:02 - المصدر: واع

متابعة - واعاكتسح مانشستر يونايتد ضيفه ريال سوسييداد (4-1)، في إياب ثمن نهائي بطولة الدوري الأوروبي، بعد انتهاء لقاء الذهاب بالتعادل (1-1).وكان الفريق الإسباني المبادر بالتسجيل عن طريق ميكيل أويارزابال من علامة الجزاء في الدقيقة العاشرة، ليأتي رد الشياطين بذات الطريق مرتين عبر برونو فيرنانديز (16) و(50).وأكمل فيرنانديز الهاتريك بهدف ثالث في الدقيقة 87، قبل أن يدون ديوجو دالوت الرابع (90+1)، ليتأهل اليونايتد إلى ربع النهائي بفوزه بمجموع المباراتين (5-2).وفي مباراة اخرى، حقق أتلتيك بيلباو الإسباني فوزا عريضا على ضيفه روما الإيطالي (3-1)، في ملعب سان ماميس، ضمن جولة إياب ثمن نهائي الدوري الأوروبي.وسجل ثلاثية بيلباو كل من: نيكو ويليامز (ثنائية) بالدقيقتين 45+3 و82، ويوري بيرشتش في الدقيقة 68.وأحرز باريديس هدف روما الوحيد، من علامة الجزاء، في الدقيقة 90+3.