دوري نجوم العراق.. القاسم يجتاز الحدود والتعادل ينهي لقاء الكهرباء وكربلاء

2025-03-14 02:25:09 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ عادل فريق الكهرباء ضيفه فريق كربلاء ضمن منافسات الجولة 24 لدوري نجوم العراق لكرة القدم، في مباراة جرت المباراة على ملعب الزوراء عند الساعة الـ 11:30 مساءً.

انتهى الشوط الاول بتقدم كربلاء بهدف دون مقابل للكهرباء جاء الهدف عن طريق حسين طالب بالدقيقة 15، وفي الشوط الثاني سجل وكاع رمضان هدف التعديل للكهرباء في الدقيقة 78.

ورفع الكهرباء رصيده للنقطة 28 بالمركز 15، كما رفع كربلاء للنقطة 17 بالمركز 18.

بينما فاز فريق القاسم في المباراة الثانية، على ضيفه فريق الحدود بنتيجة 3-2، وجرت المباراة في التوقيت ذاته على ملعب النجف الدولي.

انتهى الشوط الاول بتقدم القاسم بهدفين مقابل هدف واحد للحدود، سجل أولاً سيف رشيد في الدقيقة 15، واضاف كريم بو بكار الهدف الثاني للقاسم في الدقيقة 42.

وقلص الحدود النتيجة بتسجيل هدف قبل انتهاء الشوط الأول في الدقيقة 45+3 عن طريق حسين ضياء، وفي الشوط الثاني اضاف القاسم هدفه الثالث عن طريق سيف رشيد في الدقيقة 51، ليعود الحدود ليسجل هدف التقليص الثاني عن طريق ديني انتوي في الدقيقة 61.

وبهذه النتيجة رفع القاسم رصيده للنقطة 35 بالمركز السادس، وتجمد رصيد الحدود عند النقطة 13 بالمركز 20.