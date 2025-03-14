آسايش أربيل تعتقل منفذ مجزرة "فرمانبران"

2025-03-14 02:45:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أعلنت مديرية أسايش أربيل، يوم الجمعة، إلقاء القبض على متهم بقتل أربعة أشخاص من أفراد عائلته في حي فرمانبران، بعد ساعات من تنفيذه الجريمة.

وذكرت المديرية في بيان تلقته شفق نيوز، أنّه "بعد ورود بلاغ حول سماع أصوات إطلاق نار في حي فرمانبران، بادرت فرقنا بالتعقب والتحري"، مبينة أنّ "المتهم (س، م)، الذي يعمل طبيباً، أقدم على قتل زوجته ووالديها وشقيقتها بمسدس، بسبب خلاف اجتماعي".

وأضاف البيان أنّه "تم تنفيذ أمر إلقاء القبض الصادر من قاضي تحقيق أسايش أربيل بحق المتهم، الذي تم توقيفه لاستكمال الإجراءات القانونية بحقه".

وكان مصدر امني افاد لوكالة شفق نيوز، بأن طبيباً أقدم مساء الخميس، على مهاجمة منزل حماه في مدينة أربيل عاصمة إقليم كوردستان، ما أدى إلى مقتل أشخاص عدة من عائلة واحدة.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن من بين الضحايا زوجته، التي تعمل طبيبة أيضاً، مضيفاً أن المشكلة بسبب زواج القاتل من زوجة ثانية سراً.