العامري والسيد الحكيم يبحثان مجمل الأوضاع والتطورات السياسية

2025-03-14 02:50:01 - المصدر: واع

بغداد - واعبحث الأمين العام لمنظمة بدر هادي العامري، مع رئيس تيار الحكمة الوطني السيد عمار الحكيم، مجمل الأوضاع والتطورات السياسية.وذكر المكتب الاعلامي للعامري في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، أن "الأمين العام لمنظمة بدر هادي العامري استقبل في مكتبه ببغداد رئيس تيار الحكمة الوطني السيد عمار الحكيم والوفد المرافق له بحضور الهيئة القيادية لمنظمة بدر، وبحث الجانبان مجمل الأوضاع والتطورات السياسية في البلاد، وتبادلا وجهات النظر بالعديد من القضايا الوطنية."وشدد الجانبان، بحسب البيان، على "أهمية التركيز في هذا الشهر الفضيل على دعم التقارب الوطني وجعل شهر الله شهر العمل والعطاء ودعم جميع الجهود التي تحقق تطلعات الشعب العراقي."