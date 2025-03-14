ارتفاع أسعار النفط لمستوى قياسي وسط مخاوف بشأن الاقتصاد الأمريكي

2025-03-14 08:05:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار الذهب إلى مستويات قياسية مع تصاعد المخاوف بشأن آفاق النمو الأميركي، مدفوعة بسياسات الرئيس الأميركي دونالد ترامب التجارية العدوانية، وتقرير ضعيف عن التضخم، مما دفع المستثمرين إلى البحث عن الأصول الآمنة.

صعدت أسعار الذهب إلى 2,989.98 دولارا للأونصة في التعاملات المبكرة في آسيا يوم الجمعة، متجاوزة أعلى مستوى سابق تم تسجيله يوم الخميس.

يأتي الارتفاع الأخير في أسعار المعدن النفيس بعد صدور بيانات أميركية أظهرت ركود التضخم في سوق الجملة في فبراير، نتيجة انخفاض حاد في هوامش التجارة.

هذه الأرقام عززت التوقعات بتبني سياسات نقدية أكثر مرونة، حيث يسعى المسؤولون الأميركيون إلى الحد من الضغوط التضخمية المستمرة. عادةً ما تؤدي تكاليف الاقتراض المنخفضة إلى تعزيز أسعار الذهب، نظراً لعدم تقديمه أي عوائد فائدة.

في أماكن أخرى، وصلت عوائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 و30 عاماً إلى أعلى مستوياتها لهذا الشهر، حيث تدفق المستثمرون على السندات الحكومية الأميركية، في ظل تراجع التوقعات بشأن النمو الاقتصادي في البلاد، مما أثر سلباً على أداء الأسهم.

حصل الذهب على دفعة إضافية من انخفاض العوائد وزيادة الطلب على الملاذات الآمنة، بعد أن تراجع مؤشر "إس آند بي 500" يوم الخميس بنسبة 10% لأول مرة منذ عامين تقريباً، مما أدى إلى خسائر سوقية تقارب 5 تريليونات دولار منذ ذروة فبراير.

وتدهورت ثقة المستثمرين أكثر يوم الخميس بعدما هدد ترمب بفرض تعرفة جمركية بنسبة 200% على النبيذ الأوروبي، والشمبانيا، والمشروبات الكحولية الأخرى.

كما أكد أنه لن يلغي الرسوم المفروضة على الصلب والألمنيوم التي دخلت حيز التنفيذ هذا الأسبوع، ولن يتراجع عن خططه لفرض تعريفات جمركية انتقامية واسعة النطاق على الشركاء التجاريين العالميين، والتي ستبدأ اعتباراً من 2 أبريل.

تزداد ثقة البنوك بأن سياسات ترمب التجارية المربكة، إلى جانب مخاوف اقتصادية أخرى، ستؤدي إلى مزيد من المكاسب للذهب.

هذا الأسبوع، توقعت "ماكواري غروب" (Macquarie Group) ارتفاع الذهب إلى 3,500 دولار للأونصة خلال الربع الثاني، بينما رفعت "بي إن بي باريباس" (BNP Paribas) توقعاتها لمتوسط الأسعار إلى مستويات تتجاوز 3,000 دولار.

بحلول الساعة 6:44 صباحاً في سنغافورة، كان سعر الذهب الفوري يُتداول عند 2,986.22 دولارا للأونصة، متجهاً نحو تحقيق مكاسب أسبوعية بنسبة 2.7%.

في المقابل، ظل مؤشر بلومبرغ للدولار الفوري مستقراً. أما الفضة فكانت ثابتة بعد ارتفاعها بأكثر من 5% خلال الجلسات الثلاث السابقة. ولم يطرأ تغير كبير على أسعار البلاتين والبلاديوم.