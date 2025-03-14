القبض على بائع مشروبات كحولية "دليفري" وسط بغداد (صورة)

2025-03-14 08:15:09 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ افاد مصدر في الشرطة المحلية، يوم الجمعة، بإلقاء القبض على شخص يقوم ببيع المشروبات الكحولية عن طريق التوصيل السريع "الدليفري" وسط بغداد.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز، أنه "أثناء إجراء السيطرات المفاجئة من قبل دوريات نجدة الكندي الأول ضمن قاطع المسؤولية تم إلقاء القبض على المدعو (س ع ش ع) في شارع فلسطين".

وأشار إلى أنه "ضبطت بحوزة المتهم كمية من المشروبات الكحولية، وتبين أنه يقوم ببيعها عن طريق التوصيل (دلڤري)".

وتابع المصدر القول انه "تم تسليمه مع المضبوطات اصولياً الى مركز شرطة القناة لاكمال الاجراءات القانونية بحقه".