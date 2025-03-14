2025-03-14 09:00:03 - المصدر: واع

متابعة - واع

قالت شركة تسلا المملوكة لإيلون ماسك في رسالة إلى الممثل التجاري الأميركي جيميسون جرير إن الحرب التجارية التي يشنها الرئيس دونالد ترامب قد تجعلها هدفا لرسوم جمركية مضادة على أساس معاملة الولايات المتحدة بالمثل.

وذكرت شركة تصنيع السيارات الكهربائية في رسالة بتاريخ 11 آذار: "بصفتنا شركة مصنعة ومصدرة أميركية، تشجع "تسلا" مكتب الممثل التجاري الأميركي على النظر في الآثار المترتبة على بعض الإجراءات المقترحة المتخذة لمعالجة ممارسات التجارة غير العادلة".

ويوم الثلاثاء الماضي أعلن إيلون ماسك، الرئيس التنفيذي لشركة تسلا لصناعة السيارات الكهربائية، أمام البيت الأبيض وبحضور الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أنّ شركته تعتزم مضاعفة إنتاجها في الولايات المتحدة خلال عامين.

وقال ماسك، المستشار المقرّب جدا من الرئيس الامريكي، إنّه "في إطار السياسات الأوسع للرئيس ترامب وإدارته، وكفعل إيمان منها بأميركا، ستضاعف "تسلا" إنتاجها في الولايات المتحدة خلال العامين المقبلين".

وبالفعل فقد انخفضت أسهم شركة تسلا في بورصة نيويورك بنسبة 15% في جلسة يوم الاثنين وحدها - في أسوأ أداء يومي لها منذ عام 2020.

وانخفضت قيمة أسهم الشركة إلى النصف منذ كانون الأول، لتصل إلى حوالي 700 مليار دولار.

المصدر: العربية