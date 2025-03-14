2025-03-14 09:20:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - دبالى

أعلنت قيادة شرطة ديالى، اليوم الجمعة (14 آذار 2025)، ضبط شاحنة محملة بـ5 أطنان من مادة "الفافون المكبوس" معدّة للتهريب

وذكرت القيادة في بيان تلقته "بغداد اليوم"، أن "مفارز مركز شرطة حمرين تمكنت من ضبط شاحنة محملة بـ5 طن من مادة ( الفافون المكبوس) معدّة للتهريب".

واضافت أنه "تم القاء القبض على سائق الشاحنة واتخاذ الإجراءات القانونية بحقه وارسال المواد المضبوطة الى اماكن الاحتجاز".