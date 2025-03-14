نجم جديد يقترب من الرحيل عن ليفربول ويحدد وجهته المقبلة

2025-03-14 10:10:03 - المصدر: واع

متابعة-واعكشفت تقارير صحفية، إقتراب المهاجم البرتغالي ديوجو جوتا من مغادرة نادي ليفربول الإنكليزي بنهاية الموسم الحالي، وأن ناديي نيوكاسل يونايتد وولفرهامبتون يرغبان في التعاقد معه.وأوضحت التقارير أن اللاعب البرتغالي يرغب في اللعب مع نادٍ يشارك في دوري أبطال أوروبا، وذلك في حال رحيله عن نادي ليفربول.ويعد جوتا من اللاعبين المميزين في الريدز، لكنه قد يبحث عن تحدٍ جديد في نادٍ آخر،كما أنه محط نظرعدد من الأندية وعلى رأسهم ناديي نيوكاسل يونايتد وولفرهامبتون لتعزيز خط هجومهما.ويُعتبر نيوكاسل من الأندية التي تسعى للمشاركة في دوري أبطال أوروبا، مما قد يجذب جوتا للانتقال إليه، بينما يعتبر نادي وولفرهامبتون فريق جوتا السابق، وقد يرغب اللاعب في العودة إليه.المصدر: 365