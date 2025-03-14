الذهب يرتفع لمستوى تاريخي جديد ويقترب من قمة 3000 دولار

2025-03-14 10:15:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - متابعة

يواصل الذهب تسجيل مكاسب قوية، خلال تعاملات اليوم الجمعة (14 اذار 2025)، مقتربًا من حاجز 3000 دولار للأونصة، مدفوعا بحالة الضبابية المرتبطة بالرسوم الجمركية الأمريكية والمخاوف من التوترات التجارية.

وتراجع سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 2983.78 دولار للأونصة، بحلول الساعة 05:32 بتوقيت بغداد، بعد أن سجل مستوى قياسيا مرتفعا عند 2993.53 دولار في وقت سابق من الجلسة، ليقترب من مستوى 3000 دولار المهم، وهو يتجه الان لتسجيل ارتفاع للأسبوع الثاني على التوالي، مع تحقيقه مكاسب بنسبة 2.5 بالمئة حتى الآن.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 33.72 دولار للأوقية، وصعد البلاتين 0.1 بالمئة إلى 995.30 دولار، وزاد البلاديوم 0.7 بالمئة إلى 964.32 دولار.

المصدر: وكالات





