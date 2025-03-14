اسعار النفط تلحق بظل العقوبات المفروضة على ايران

2025-03-14 10:25:12 - المصدر: الاقتصاد نيوز

ارتفعت أسعار النفط، اليوم الجمعة، مع تشديد الولايات المتحدة للعقوبات على إيران وروسيا، معوضة بعضاً من تراجع أمس الخميس، عقب توقعات قاتمة للطلب من وكالة الطاقة الدولية. وارتفع خام برنت إلى حوالي 70 دولاراً للبرميل بعد انخفاضه بنسبة 1.5 في الجلسة السابقة، كما نزل خام غرب تكساس الوسيط إلى ما دون 67 دولاراً، وفقا لوكالة بلومبرغ. وفرض البيت الأبيض عقوبات على وزير النفط الإيراني وعلى المزيد من الشركات والسفن المستخدمة في نقل خام الدولة العضو في منظمة الدول المصدرة للنفط أوبك، مع تقييد خيارات الدفع للطاقة الروسية. جاء الانخفاض يوم الخميس بعد أن قالت وكالة الطاقة الدولية إن فائض العرض من المتوقع أن يزداد عمقاً، حيث تضغط الحرب التجارية المتصاعدة على الطلب، في وقت يعمل أوبك على زيادة الإمدادات تدريجياً. وضع هذا الانخفاض خام غرب تكساس الوسيط على مسار خسارة أسبوعية ثامنة، وهي أطول فترة منذ آب أغسطس 2015، على الرغم من أن خام برنت القياسي العالمي انخفض للأسبوع الرابع فقط. ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام