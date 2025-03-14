العراق يعلن تقديم الدعم لاكثر من 137 الفا

2025-03-14 10:25:12 - المصدر: الاقتصاد نيوز

جدد وزير العمل أحمد الأسدي، اليوم الخميس، التزام الحكومة برعاية الأيتام وضمان مستقبل أفضل لهم، فيما أشار إلى تقديم الدعم لأكثر من 137 ألف يتيم. وقال الأسدي في كلمة له خلال فعالية حملة إفطار يتيم التي أقامتها وزارة العمل والشؤون الاجتماعية: إن الدولة ملتزمة برعاية الأيتام وضمان مستقبل أفضل لهم، مشيرًا إلى، أن وزارة العمل ومن خلال هيئة الحماية الاجتماعية وسّعت مظلة الحماية الاجتماعية خلال العامين الماضيين لتشمل أكبر عدد من الأطفال المستحقين. وأوضح الأسدي، أن الوزارة قدمت الدعم لأكثر من 137 ألف يتيم من أبناء الأرامل والمحتاجين عبر الإعانات الاجتماعية، وصرفت المنحة الطلابية لأكثر من 2.2 مليون طفل لضمان استمرارهم في التعليم، إلى جانب رعاية 11 ألف طفل مصاب بمرض السكري من خلال برامج دعم خاصة وأشار إلى، جهود الوزارة في توفير الضمان الصحي لأكثر من 177 ألف طفل في بغداد، وافتتاح 42 وحدة لحماية الطفل في مختلف المحافظات لتقديم الدعم والاستشارات للأطفال المحتاجين، فضلًا عن إطلاق برنامج كاش بلاس في محافظة المثنى لدعم أكثر من 7 آلاف طفل بإعانات نقدية مقابل الالتزام بجدول اللقاحات الوطنية، مجددًا، التزام الوزارة بشمول جميع الأطفال في الدور الإيوائية بإعانة الحماية الاجتماعية، واستمرار دعم أي حالات جديدة . ولفت إلى، افتتاح أكثر من 30 مدرسة للأيتام بالتنسيق مع مكتب رئيس الوزراء ووزارة التربية، ليصل عدد المستفيدين إلى أكثر من ثلاثة آلاف طالب، موضحًا، أن هذه الجهود ليست إلا جزءا من الالتزام تجاه الأيتام والمحتاجين . وأكد، مواصلة العمل بلا كلل لضمان أن يحصل كل طفل على حقه في الحياة الكريمة، والتعليم، والصحة، والحماية، داعيًا، الجميع مؤسسات وأفرادا إلى أن يكونوا عونًا لهؤلاء الأطفال، فهم أمانة في أعناقنا جميعا. ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام