بعد استشهاد منتسب.. قوة امنية تمشط حدود خانقين من الألغام الأرضية

2025-03-14 11:25:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - ديالى

أكد مصدر أمني، اليوم الجمعة (14 آذار 2025)، إنطلاق عملية تمشيط لبعض المنحدرات الحدودية في قاطع خانقين، وذلك بعد يوم على استشهاد أحد منتسبي حرس الحدود إثر انفجار لغم أرضي.

وقال المصدر، في حديث لـ "بغداد اليوم"، إن "فريقاً مشتركاً من الهندسة العسكرية والقوات الأمنية أطلق عملية تمشيط للمنحدرات القريبة من المخافر الحدودية ضمن قاطع خانقين قرب الحدود العراقية-الإيرانية، وذلك على خلفية حادثة انفجار اللغم يوم أمس، والتي أدت إلى استشهاد أحد المنتسبين".

وأضاف أن "عملية التمشيط حُددت ضمن جغرافية معينة بهدف تفادي وجود أي ألغام أو مخلفات حربية قد تشكل خطراً على حياة المنتسبين، مع التشديد على ضرورة الإبلاغ الفوري عن أي أجسام مشبوهة ضمن المناطق التي تشهد تحركاً لمنتسبي المخافر الحدودية".

وأشار إلى أن "الشريط الحدودي يضم عدداً كبيراً من الألغام والذخائر غير المنفلقة التي تعود إلى حرب الثمانينات، مما يستدعي اتخاذ إجراءات احترازية لمنع وقوع خسائر بشرية، من خلال زيادة الوعي وتجديد التعليمات الخاصة بالتحرك في المنحدرات التي لم تُمسح من قبل".

وكان قد أكد مصدر مطلع، يوم امس الخميس، إصابة أحد منتسبي حرس الحدود بانفجار لغم من مخلفات الحرب العراقية - الإيرانية.

وقال المصدر لـ"بغداد اليوم"، إن: "أحد منتسبي حرس الحدود، أثناء التجول في وديان الشريط الحدودي شرق قضاء خانقين، انفجر عليه لغم أرضي يعود إلى مخلفات الحرب العراقية - الإيرانية في عقد الثمانينات من القرن الماضي مما أسفر عن إصابته بجروح متوسطة نقل على إثرها إلى المستشفى لتلقي العلاج".

وأضاف المصدر، أن "الحالة الصحية للمنتسب لا تزال غير مستقرة، حيث تحاول الطواقم الطبية إسعافه وإنقاذ حياته، كما يتم تمشيط مكان الانفجار تحسبًا لوجود مخلفات أخرى".

يذكر أن الشريط الحدودي بين العراق وإيران مليء بمئات الألغام والذخائر غير المنفجرة التي تعود لحرب بين البلدين في ثمانينات القرن الماضي.