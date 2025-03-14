الأنبار: خطة لشمول 2400 أسرة بالرعاية الاجتماعية في قضاء الرطبة

2025-03-14 11:35:02 - المصدر: واع

الأنبار ـ واع ـ أحمد الدليميكشفت هيئة الحماية الاجتماعية في محافظة الأنبار، اليوم الجمعة، خطة لشمول 2400 أسرة بالرعاية الاجتماعية في قضاء الرطبة.وقال مدير الحماية الاجتماعية في الأنبار محمود داود الملا خضر في تصريح خاص لوكالة الأنباء العراقية (واع): إنه "تم افتتاح اللجنة الفرعية للحماية الاجتماعية في قضاء الرطبة، الذي يبعد 300 كم عن مدينة الرمادي، مركز محافظة الأنبار، بجهود محافظ الأنبار ورئيس مجلس المحافظة".وأوضح، أن "الهدف من افتتاح اللجنة هو تقديم الخدمات لأهالي القضاء والتخفيف من الأعباء المادية عنهم، خاصة في ظل بُعد المسافة عن المراكز الإدارية الأخرى".وأشار، إلى أن "أكثر من 2400 رب أسرة يستفيدون حالياً من رواتب الحماية الاجتماعية، فيما ينتظر 2400 آخرون التخصيص المالي لصرف مستحقاتهم حسب الخطة التي وضعتها الهيئة لزيادة الشمول".