اسعار الصرف تنهي جلسة الخميس على ارتفاع.. برنت وصل لهذا المستوى

2025-03-14 11:35:13 - المصدر: الاقتصاد نيوز

ارتفعت أسعار الدولار في أسواق بغداد، وفي اربيل عاصمة اقليم كوردستان، يوم الخميس، مع إغلاق البورصة في نهاية الأسبوع. وبلغت اسعار الدولار ارتفعت مع إغلاق بورصتي الكفاح و الحارثية لتسجل 148100 دينار عراقي مقابل 100 دولار، فيما كانت الأسعار صباح هذا اليوم 147900 دينار مقابل 100 دولار. وأستقربت اسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد استقرت حيث بلغ سعر البيع 149000 دينار عراقي مقابل 100 دولار، بينما بلغ الشراء 147000 دينار مقابل 100 دولار. اما في اربيل فقد سجل الدولار ارتفاعا ايضا حيث بلغ سعر البيع 147700 دينار لكل 100 دولار، وسعر الشراء 147600 دينار مقابل 100 دولار أمريكي. ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام