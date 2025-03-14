الصين توجه دعوة بشأن العقوبات المفروضة على ايران

2025-03-14 11:35:13 - المصدر: الاقتصاد نيوز

دعا نائب وزير الخارجية الصيني ما تشاوشو إلى “رفع العقوبات الآحادية غير المشروعة عن إيران”. وقال تشاوشو في مؤتمر صحافي مشترك مع نظيريه الروسي سيرغي ريابكوف والإيراني كاظم غريب آبادي يوم الجمعة “أجرينا تبادلا معمقا لوجهات النظر حول المسألة النووية ورفع العقوبات وشددنا على ضرورة وضع حد لكل العقوبات الأحادية غير المشروعة”. وأشار تشاوشو الى ان “وزير الخارجية الصيني وانغ يي سيلتقي بعد ظهر يوم الجمعة رئيسي الوفدين الروسي والايراني المشاركين في المحادثات الثلاثية وسيلقي كلمة مهمة”. ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام