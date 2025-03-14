اليوم.. (4) مباريات في انطلاق المرحلة الثانية من نخبة اليد

2025-03-14 11:45:02 - المصدر: واع

بغداد-واعتنطلق اليوم الجمعة منافسات الدور الثالث من المرحلة الثانية لدوري نخبة كرة اليد، بإقامة (4) لقاءات، إذ يخوض الكرخ الوصيف رحلة تبدو بالمتناول حينما يحل ضيفاً على فريق الفتوة.ويدخل الكناري المباراة منتشياً بفوزه على الكوفة بنتيجة (36 – 30)، معززاً موقعه وحظوظه بإحراز اللقب، لاسيما أنه يقف وصيفاً في جدول الترتيب بفارق الأهداف خلف الحشد الشعبي المتصدر.بدوره خسر الفتوة أمام الشرطة بنتيجة (15 – 0)، بسبب عدم حضوره للمباراة، ويتواجد حالياً في المرتبة الثامنة برصيد (19) نقطة.وفي لقاء ثانٍ يأمل الجيش صاحب المركز الخامس العودة من السليمانية بفوز جديد يؤهله للتقدم في الترتيب نحو بلوغ المربع الذهبي.وفي بقية مباريات اليوم سيلعب بلدية البصرة أمام المسيب، بينما يستضيف ذي قار منافسه نفط البصرة.