2025-03-14 11:45:04 - المصدر: ايشان

ارتفعت العقود الآجلة للذهب، اليوم الجمعة، إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق مدفوعة بحالة عدم اليقين المحيطة بسياسة الرسوم الجمركية الأمريكية، والتوترات التجارية. وصعدت العقود الآجلة للذهب لشهر نيسان المقبل (Comex) بنسبة 0.30% إلى 3000.30 دولار للأونصة، وجاء ذلك خلافا للعقود الفورية للمعدن النفيس التي تراجعت بنحو طفيف بنسبة 0.11% إلى 2985.86 دولاراً للأونصة، بحسب ما أظهرته التداولات.

ظهرت المقالة الذهب يلامس قمة تاريخية: التوترات التجارية ترفع الأسعار لمستويات قياسية أولاً على ايشان.



