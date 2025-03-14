تشييع ضحايا مجزرة "فرمانبران" في أربيل (فيديو)

2025-03-14 11:45:08 - المصدر: شفق نيوز

شفقنيوز/ شيّع ذوو وأقارب ضحايا مجزرة "فرمانبران" بأربيل، صباح اليومالجمعة، جثامين أفراد العائلة الذي قضوا على يد زوجة ابنتهم بسبب خلاف عائلي.

وقالمراسل وكالة شفق نيوز، إن ذوي وأقارب الضحايا قاموا بتشييعهم فجر اليوم إلى مثواهمالأخير لمواراتهم الثرى في إحدى مقابر أربيل عاصمة إقليم كوردستان.

ومساءيوم أمس الخميس، أقدم طبيب على مهاجمة منزل حماه في حي "فرمانبران" بمدينةأربيل، ما أدى إلى مقتل أشخاص عدة من عائلة واحدة.

وقالمراسل وكالة شفق نيوز، إن منفذ الهجوم يعمل طبيباً، ومن بين الضحايا زوجته، التيتعمل طبيبة أيضاً، مبيناً أن المشكلة بسبب زواج القاتل من زوجة ثانية سراً.

وعلى إثر ذلك طوقت قوات الأمن مكان الحادث، وفتحتتحقيقاً لكشف ملابسات الجريمة، كما أجرت بحثاً عن منفذ الهجوم.

وبعد وقت قصير من تنفيذ الجريمة، أعلنت مديرية آسايش أربيل في الساعاتالأولى من فجر اليوم الجمعة، عن إلقاء "الطبيب القاتل" بعد ساعات منتنفيذه الجريمة.

وذكرتالمديرية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أنّه "بعد ورود بلاغ حول سماع أصواتإطلاق نار في حي فرمانبران، بادرت فرقنا بالتعقب والتحري"، مبينة أنّ"المتهم (س. م)، الذي يعمل طبيباً، أقدم على قتل زوجته ووالديها وشقيقتهابمسدس، بسبب خلاف اجتماعي".

وأضافالبيان أنّه "تم تنفيذ أمر إلقاء القبض الصادر من قاضي تحقيق آسايش أربيل بحقالمتهم، الذي تم توقيفه لاستكمال الإجراءات القانونية بحقه".