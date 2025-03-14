جريمة مروعة تهز العراق.. هذا ما فعله طبيب بعائلته
2025-03-14 12:00:06 - المصدر: راي اليوم
بغداد- متابعات- أقدم طبيب في مدينة أربيل شمال العراق، على قتل زوجته، و3 من أفراد عائلتها، بسلاح ناري، في جريمة مروعة هزت البلاد.
وأعلنت السلطات الأمنية في المدينة، عن توقيف القاتل بعد الجريمة التي وقعت، الخميس، وراح ضحيتها والدا زوجته وشقيقتها أيضاً.
وقالت إن الجريمة وقعت في حي “فرمان بران” في مدينة أربيل، وترتبط بخلافات اجتماعية في العائلة.
وأشارت وسائل إعلام عراقية، إلى أن الزوجة الضحية، طبيبة أيضاً.
وأضافت أن الجريمة ترتبط بخلاف بدأ بزواج سري للطبيب القاتل، مالبث أن تطور إلى ذلك الشكل الصادم.… [+]