رحيل رئيس نادي صلاح الدين الرياضي

2025-03-14 12:50:09 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ نعى الاتحاد العراقي لكرة القدم، اليوم الجمعة، إلى الوسط الرياضي وفاة رئيس نادي صلاح الدين محمد خليل عثمان بعد مرض عضال لم يمهله طويلا.

وعمل خليل عضوا في الاتحاد العراقي لكرة القدم عام 2012 ولمدة عامين بزمن الرئيس السابق ناجح حمود وكان لاعبا مميزا مثل نادي صلاح الدين واندية عراقية عديدة .

كما نعى نادي صلاح الدين فقيده بهذه العبارات : ببالغ الحزن والأسى ، نعزي أنفسنا وإياكم بفقدان الأب الروحي للرياضة في صلاح الدين ، رئيس الهيئة الإدارية لنادي صلاح الدين الرياضي ، محمد خليل عثمان".

وأضاف النادي، لقد كان الراحل معلماً فاضلاً ، ونجمًا ساطعًا في سماء الرياضة العراقية ، تاركًا بصمةً لا تُمحى في قلوبنا.