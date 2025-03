مجلس سوريا الديمقراطية يرفض الإعلان الدستوري

2025-03-14 13:05:06 - المصدر: جريدة المدى

المدى/بغداد اعلن مجلس سوريا الديمقراطية، اليوم الجمعة، رفضه التام للإعلان الدستوري المقدم من قبل حكومة احمد الشرع. وجاء في البيان، وتابعته (المدى)، ان "مسودة الدستور هذه تعيد إنتاج الاستبداد بصيغة جديدة، مبينة أنها تكريس للحكم المركزي المطلق، وتمنح السلطة التنفيذية صلاحيات مطلقة". وزاد، "المسودة تقيّد العمل السياسي وتجمّد تشكيل الأحزاب، داعيا إلى إعادة صياغة الإعلان […]

