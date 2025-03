2025-03-14 13:05:06 - المصدر: جريدة المدى

المدى/بغداد حذرت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسف" من أن النقص الحاد في المياه في قطاع غزة وصل إلى مستويات حرجة، إذ لا يستطيع سوى واحد من كل 10 أشخاص حاليا الوصول إلى مياه الشرب الآمنة، أي ما مجمله 90% من السكان. وأفادت مسؤولة "اليونيسف" في غزة روزاليا بولين بأن “600 ألف شخص استعادوا الحصول على […]

