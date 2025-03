2025-03-14 13:05:06 - المصدر: جريدة المدى

المدى/بغداد حدّدت وزارة الزراعة، اليوم الجمعة، آلية منع صيد الأسماك خلال موسم التكاثر، فيما أكدت إنتاج 35 مليون إصبعية كارب سنوياً لدعم الثروة السمكية، فضلاً عن الأسماك المحلية. وقال معاون مدير عام دائرة الثروة الحيوانية لشؤون الأسماك، حاتم فيصل الجبوري، بحسب الوكالة الرسمية، إن "آلية تكثير الأسماك بالتلقيح الاصطناعي تتطلب إصدار قرار بمنع الصيد، وفقًا […]

The post 35 مليون إصبعية كارب سنوياً.. الزراعة تمنع الصيد لحماية الثروة السمكية appeared first on جريدة المدى.