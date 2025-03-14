2025-03-14 13:09:05 - المصدر: ايشان

أظهرت دراسة التي أجراها علماء صينيون أن الأتمتة القائمة على الذكاء الاصطناعي تزيد أيضا من عدم المساواة في الدخل، خاصة بين عوائد العمل ورأس المال. كما توصل الباحثون من جامعتي “تشانغتشو” و”شينزين” الصينيتين إلى استنتاج يفيد بأن تطوير تقنيات الذكاء الاصطناعي يعزز النمو الاقتصادي ويطور الرفاهية العامة للمجتمع. وجاء في بحثهم العلمي: “سيصبح الذكاء الاصطناعي […]

ظهرت المقالة دراسة: الذكاء الاصطناعي يعمّق عدم المساواة بين الأغنياء والفقراء أولاً على ايشان.



