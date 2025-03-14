2025-03-14 14:27:05 - المصدر: ايشان

حدّدت وزارة الزراعة، اليوم الجمعة، آلية منع صيد الأسماك خلال موسم التكاثر، فيما أكدت إنتاج 35 مليون إصبعية كارب سنوياً لدعم الثروة السمكية، فضلاً عن الأسماك المحلية. وقال معاون مدير عام دائرة الثروة الحيوانية لشؤون الأسماك، حاتم فيصل الجبوري، لوكالة الأنباء العراقية، وتابعته منصة “إيشان”: إن “آلية تكثير الأسماك بالتلقيح الاصطناعي تتطلب إصدار قرار بمنع […]

ظهرت المقالة الزراعة: لا صيد حتى تنمو الأسماك وتتكاثر أولاً على ايشان.



