الصدر يلمح للمرحلة المقبلة.. أكثروا الأصوات وأحسنوا الاختيار

2025-03-14 14:40:04 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - النجف

شبه زعيم التيار الوطني الشيعي، مقتدى الصدر، اليوم الجمعة (14 اذار 2025)، كثرة الاصوات في الانتخابات السياسية ككثرتها الى الله فيها نتائج ايجابية.

وقال الصدر في خطبة الجمعة، وتابعتها "بغداد اليوم"، إن "كما الانتخابات السياسية تحتاج كثرة الأصوات فإن كثرة الأصوات لله سبحانه وتعالى فيها نتائج وآثار ايجابية تكاملية، ولكن انتخابك من ليس أهلا للانتخاب سيوصلك للفقر والفساد، وانتخابك للصالح سينتج عليك الخير الوفير".

وادناه نص الخطبة كما وردت لـ"بغداد اليوم":











