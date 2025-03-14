ذي قار تلجأ إلى "خطة طوارئ" لزيادة الإنتاج النفطي

2025-03-14 14:55:09 - المصدر: شفق نيوز

شفقنيوز/ أعلن مدير عام شركة نفط ذي قار، سعيد زغير شلاگة، يوم الجمعة، عن إطلاق خطةطوارئ لمدة 90 يوماً لرفع الإنتاج النفطي في المحافظة، مبيناً أن الخطة تتضمن إدخالخمس آبار جديدة إلى الخدمة لدعم الطاقة الإنتاجية.

وقالشلاگة خلال زيارته لحقل الناصرية النفطي، بحسب بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إنالشركة تكثف جهودها الميدانية بالتنسيق مع وزارة النفط لضمان تحقيق الأهداف وفقجدول زمني محكم.

وكشفعن دعم فني وتقني من شركات النفط الوطنية لتعزيز الإنتاج والاستقرار الإمدادي.

وأشارشلاگة إلى "مشاريع كبرى لاستثمار الغاز المصاحب، من بينها تشغيل المرحلةالأولى من مشروع معالجة الغاز في حقل الغراف واستكمال مشروع تجميع وكبس الغاز فيحقل الناصرية".

وأكدأن الشركة تعتمد إستراتيجية "الإنتاج أولاً" ومتابعة العمل رقمياً، معتقديم تقارير دورية لضمان سير المشاريع وفق الخطط الحكومية لتعزيز العوائد النفطيةوزيادة الصادرات.