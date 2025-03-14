العدل تعلن قرب افتتاح أقسام إصلاحية في ثلاث محافظات

2025-03-14 15:05:01 - المصدر: واع

بغداد – واع – نصار الحاج

أعلنت وزارة العدل، اليوم الجمعة، عن قرب افتتاح أقسام إصلاحية في ثلاث محافظات.

وقال المتحدث باسم الوزارة أحمد لعيبي لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "الوزارة وضعت خطة لتخفيف اكتظاظ النزلاء داخل السجون"، لافتاً الى أن "الخطة تتضمن نقل النزلاء الى محافظاتهم وحسب التصنيف".

وأضاف أن "الخطة شملت أيضاً تأهيل أقسام الإصلاحيات وتوسعتها"، مبيناً أن "الوزارة عملت على بناء أقسام إصلاحية جديدة".

وأشار الى أن "وزارة العدل بصدد افتتاح بعض الأقسام الإصلاحية في ثلاث محافظات، وهي بغداد وواسط وميسان".