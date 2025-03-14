اتحاد الكرة المصري يكشف حقيقة بيان إعادة مباراة الأهلي والزمالك

2025-03-14 15:05:02 - المصدر: واع

متابعة - واع

نفى الاتحاد المصري لكرة القدم، اليوم الجمعة، البيان المنتشر على صفحات التواصل الاجتماعي بشأن قرار اتحاد الكرة بشأن إعادة مباراة الزمالك والأهلي.

وذكر اتحاد الكرة في بيان: "بشأن البيان المنسوب للاتحاد المصري لكرة القدم والمنتشر على السوشيال ميديا فهو غير صحيح ولم يصدر عن الاتحاد".

وأكمل البيان: "تحديد أي مواعيد لمباريات مسابقة دوري القسم الأول حق أصيل لرابطة أندية القسم الأول".

ولم يحضر الأهلي مباراة الزمالك في الجولة الأولى من المرحلة الثانية للدوري ليعتبر الأبيض فائزا بنتيجة 3-0 مع خصم 3 نقاط من الأحمر وفقا للائحة المسابقة المعلنة من رابطة الأندية.

وأطلق محمود بسيوني حكم المواجهة صافرة نهاية المباراة في الدقيقة 20 بسبب عدم وجود فريق الأهلي وانسحابه من المواجهة.