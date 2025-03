300 مليون متر مكعب أضيفت للخزين المائي جراء الأمطار الأخيرة

2025-03-14 15:05:07 - المصدر: جريدة المدى

المدى/بغداد أكد وزير الموارد المائية عون ذياب، اليوم الجمعة، أن الأمطار الأخيرة عززت الخزين المائي بـ 300 مليون متر مكعب. وقال ذياب، بحسب الوكالة الرسمية، إن "الأمطار التي نزلت على العراق خلال الأيام الماضية لها فائدة عظيمة حققت رية كاملة لكل العراق، والفلاح لا يحتاج الى الري، وهذه الرية لها قيمة عالية من الناحيتين النوعية […]

