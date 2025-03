2025-03-14 15:05:07 - المصدر: جريدة المدى

المدى/بغداد قال زعيم التيار الوطني الشيعي، مقتدى الصدر، أنَّ (الانتخاباتِ السياسيةَ) تحتاجُ الى كثرةِ الأصواتِ.. فإنَّ كثرةَ الأصواتِ للهِ سبحانَهُ وتعالى فيها نتائجٌ وآثارٌ إيجابيةٌ تكامليةٌ بلْ وتُبعدُ الآثارَ السلبيةَ التسافليةَ. وأكد الصدر خلال خطبة الجمعة، أن "انتخابك لمن ليس أهلاً للانتخاب سيوصلُك للفقرِ والفسادِ وانتخابُك للصالح سَينتجُ عليك الخير الوفير".

