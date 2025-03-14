شرطة البصرة تشن حملة لاعتقال باعة "أدوية" إيرانيين (فيديو)

2025-03-14 16:05:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ نفذت القوات الأمنية في البصرة، اليوم الجمعة، حملة لضبط ومحاسبة لباعة متجولين إيرانيين يفترشون الأرصفة ويعرضون "ادوية غير مرخصة" وسط المحافظة.

وقال مصدر أمني لوكالة شفق نيوز، إن "الباعة الإيرانيين يتجولون بحرية في البصرة منذ أشهر عدة، ومنهم من يبيع المواد الغذائية والطبية من دون رقابة، وآخرون يشترون كميات كبيرة من السلع ويصدرونها خارج البلاد عبر منفذ الشلامجة الحدودي".

وأضاف أن "الفرق المشتركة من القوات الأمنية والجهات الصحية ضبطت أدوية ممنوعة ومنتجات غذائية تباع على الأرصفة والشوارع في سوق العشار وسط مدينة البصرة".

وتشهد شوارع العاصمة بغداد والعديد من المحافظات الجنوبية، انتشاراً للباعة الإيرانيين، في ظاهرة غير مسبوقة، الأمر الذي أرجعه مسؤولون وخبراء اقتصاد إلى استغلال الكثير من الوافدين بغية الزيارات الدينية فترات وجودهم في العراق للتجارة وتحقيق عوائد مالية.