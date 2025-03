2025-03-14 16:15:07 - المصدر: جريدة المدى

المدى/بغداد أعلنت "حركة "حماس" أنها تسلمت من الوسطاء مقترحا لاستئناف المفاوضات، وأنها سلمت ردها عليه فجر اليوم الجمعة. وقالت الحركة في بيان: "تسلّم وفد قيادة حركة حماس، يوم أمس، مقترحًا من الإخوة الوسطاء لاستئناف المفاوضات، حيث تعاملت معه الحركة بمسؤولية وإيجابية، وسلمت ردّها عليه فجر اليوم، متضمنًا موافقتها على إطلاق سراح الجندي الصهيوني عيدان ألكسندر، […]

The post حماس تعلن موافقتها على مقترح تسلمته من الوسطاء لاستئناف المفاوضات appeared first on جريدة المدى.