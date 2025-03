2025-03-14 16:15:11 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة أخبار الناصرية: أعلنت دائرة صحة ذي قار عن إغلاق 69 محلاً تجارياً مخالفاً للشروط الصحية خلال حملة تفتيشية شاملة استمرت 30 يوماً، شملت المجمعات الغذائية والمطاعم في مختلف مناطق المحافظة. وأوضح الدكتور محمد كشاش مدير قسم الصحة العامة في دائرة صحة ذي قار لشبكة أخبار الناصرية، أن شعبة الرقابة...

