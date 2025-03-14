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مشعان الجبوري يرحّب بزيارة وزير خارجية سوريا للعراق ويهاجم إيران

مشعان الجبوري يرحّب بزيارة وزير خارجية سوريا للعراق ويهاجم إيران
مشعان الجبوري يرحّب بزيارة وزير خارجية سوريا للعراق ويهاجم إيران
2025-03-14 16:27:04 - المصدر: ايشان

رحّب السياسي مشعان الجبوري بزيارة وزير الخارجية السوري، أسعد الشيباني، إلى العراق، معتبرًا إياها خطوة مهمة في تعزيز العلاقات بين البلدين. وقال الجبوري في تدوينة على منصة “تويتر”: “نرحب بالأخ أسعد الشيباني، وزير خارجية سوريا، في بلده الثاني العراق، متمنيًن له النجاح في مهمته. آملين أن يتجاوز الأجواء الرافضة لهذه الزيارة، والتي تعكس عدم تقبل […]

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مشعان الجبوري يرحّب بزيارة وزير خارجية سوريا للعراق ويهاجم إيران

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