2025-03-14 16:27:04 - المصدر: ايشان

رحّب السياسي مشعان الجبوري بزيارة وزير الخارجية السوري، أسعد الشيباني، إلى العراق، معتبرًا إياها خطوة مهمة في تعزيز العلاقات بين البلدين. وقال الجبوري في تدوينة على منصة “تويتر”: “نرحب بالأخ أسعد الشيباني، وزير خارجية سوريا، في بلده الثاني العراق، متمنيًن له النجاح في مهمته. آملين أن يتجاوز الأجواء الرافضة لهذه الزيارة، والتي تعكس عدم تقبل […]

ظهرت المقالة مشعان الجبوري يرحّب بزيارة وزير خارجية سوريا للعراق ويهاجم إيران أولاً على ايشان.



