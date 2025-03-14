الأنبار.. الكلاب السائبة تهدد سلامة الأطفال ومناشدات للتدخل

2025-03-14 16:30:09 - المصدر: شفق نيوز

شفقنيوز/ شهدت محافظة الأنبار في الآونة الأخيرة تزايداً ملحوظاً في حوادث هجومالكلاب السائبة على الأطفال، مما أثار حالة من القلق بين الأهالي ودفعهم إلىمناشدة الجهات المعنية للتدخل العاجل ووضع حد لهذه الظاهرة المتفاقمة.

وأفادشهود عيان في مناطق متفرقة من الأنبار بوقوع عدة هجمات للكلاب السائبة علىالأطفال، كان آخرها في منطقة "السورة"، حيث تعرض طفل لإصابات بالغة جراءهجوم مجموعة من الكلاب عليه أثناء عودته من المدرسة.

وتحدثمحمد صلال، والد الطفل المصاب، لوكالة شفق نيوز، قائلاً "لم نكن نتوقع أن تصلخطورة الكلاب السائبة إلى هذا الحد، باتت حياتنا وحياة أطفالنا في خطرمستمر".

وتفاعلالعديد من المواطنين مع هذه القضية عبر منصات التواصل الاجتماعي، مطالبين بضرورةاتخاذ إجراءات صارمة للحد من انتشار الكلاب السائبة، وتفعيل حملات مكثفة لمكافحةهذه الظاهرة.

منجانبه، أكد مصدر في دائرة البلدية بالمحافظة، لوكالة شفق نيوز، أن "هناك خطةللتعامل مع هذه المشكلة من خلال إطلاق حملات لإبعاد الكلاب السائبة"، مشيراًإلى أن "نقص الموارد والدعم يشكل عائقاً أمام تنفيذ هذه الخطط بشكلفعال".

ويحذرأطباء من انتشار الأمراض المرتبطة بعضات الكلاب، مثل داء الكَلَب، والذي قد يؤديإلى مضاعفات صحية خطيرة إذا لم يتم علاجه بشكل فوري. ويؤكدون على أهمية توفيراللقاحات وتوعية المواطنين بكيفية التعامل مع مثل هذه الحالات الطارئة.

وفيحديثه حول مشكلة الكلاب السائبة، أوضح الناشط المدني محمد الدليمي لوكالة شفقنيوز، أن "هذا الموضوع يتطلب تعاوناً بين مختلف الجهات المعنية مثل الطبالبيطري، والبلدية، بالإضافة إلى تشكيل لجنة مشتركة لمعالجة الوضع".

وأضاف"هناك مقترحان رئيسيان لحل هذه المشكلة، الأول هو إنشاء محمية خارج المدينةأو القضاء، كما هو الحال في محافظة أربيل، حيث يتم جمع هذه الكلاب بشكل إنسانيللحفاظ على الأمن وحماية الحيوان أيضاً".

وتابع"أما المقترح الثاني، فيتمثل بتطعيم قطع من اللحم بلقاحات مضادة لداء الكَلَبوغيره من الأمراض التي تنقلها الكلاب للإنسان، وتكون هذه العملية تحت إشراف الجهاتالأمنية، وبدعم من دائرة الطب البيطري والبلدية، لضمان عدم تأثير هذه العملية علىسلامة المواطنين".

وأشارالدليمي إلى أن "الهدف من هذه الإجراءات هو الحفاظ على أرواح المواطنين، فيظل تزايد حالات الهجوم من قبل الكلاب السائبة، بالإضافة إلى العمل على توفير حلولإنسانية لعدم التعرض لهذه الحيوانات بأذى".

وتابعأنه "لا بد من إشراك المجتمع المحلي في متابعة هذه الحلول، لضمان تنفيذهابشكل فعال وآمن".

ويطالبالأهالي بتكاتف الجهود بين الجهات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني لوضع خطط فعالةومستدامة لمكافحة الكلاب السائبة، سواء من خلال إنشاء ملاجئ خاصة أو تنظيم حملاتتعقيم للحد من تكاثرها.

وتبقىالمخاوف قائمة في ظل استمرار انتشار هذه الظاهرة، في حين يأمل المواطنون بتحرك جادوسريع يضمن سلامة أطفالهم ويوفر بيئة آمنة للجميع.