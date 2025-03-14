وزير الخارجية: التهديدات الآنية للمجتمع السوري والعراقي مشتركة

2025-03-14 17:50:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

استقبل وزير الخارجية فؤاد حسين، نظيره السوري، أسعد الشيباني، في بغداد، اليوم الجمعة (14 آذار 2025)، في زيارة رسمية تهدف إلى تعزيز العلاقات الثنائية ومناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك.

خلال مؤتمر صحفي مشترك، تابعته "بغداد اليوم"، أشار الوزير فؤاد حسين إلى معاناة الشعبين العراقي والسوري من سياسات حزب البعث السابقة، مؤكدًا أن "المجتمع السوري عانى مثلنا من سياسات حزب البعث". كما أضاف أن "الأخوة في سوريا كانوا في نضال مستمر للتخلص من النظام الشمولي ونظام الفرد الواحد".

وأكد حسين وجود تهديدات مشتركة تواجه البلدين حاليًا، مشيرًا إلى أن "هناك تهديدات آنية مشتركة للمجتمع السوري والمجتمع العراقي". وفي هذا السياق، ناقش الجانبان فكرة تشكيل غرفة عمليات مشتركة لمواجهة تنظيم "داعش"، حيث قال حسين: "بحثنا مع الوفد السوري تشكيل غرفة عمليات مشتركة لمواجهة تنظيم الدولة".

وأضاف الوزير أن عدم الاستقرار في سوريا يؤثر مباشرة على الأوضاع في العراق، مشددًا على أن "التجربة العراقية قد تفيد السوريين في مواجهة التحديات الأمنية". كما أعرب عن تقديره لتشكيل لجنة التحقيق بشأن أحداث الساحل السوري، متمنيًا أن "تخرج بنتائج تخدم السلم".