رئيس الوزراء العراقي يعلن قتل أحد أخطر الإرهابيين في العالم

2025-03-14 18:00:05 - المصدر: كونا

بغداد - 14 - 3 (كونا) -- أعلن رئيس الوزراء العراقي محمد السوداني اليوم الجمعة عن قتل "أحد أخطر الإرهابيين في العراق والعالم".وقال السوداني في منشور على منصة (إكس) إن "جهاز المخابرات الوطني العراقي وباسناد وتنسيق مع قيادة العمليات المشتركة وقوات التحالف الدولي تمكنت من قتل الإرهابي عبدالله مكي مصلح الرفيعي المكنى (أبو خديجة).وأوضح أن هذا الإرهابي يشغل منصب ما يسمى (نائب الخليفة ووالي العراق وسوريا) وأنه كان يشغل كذلك منصب مسؤول اللجنة المفوضة ومسؤول مكاتب العمليات الخارجية.وكشف السوداني أن أبا خديجة "يعد أحد أخطر الإرهابيين في العراق والعالم".ولم يذكر رئيس الوزراء العراقي تفاصيل أكثر عن عملية قتله أو المكان الذي قتل فيه. (النهاية) ع ح ه / م م ج