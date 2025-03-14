2025-03-14 18:00:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

أعلنت قيادة شرطة محافظة ميسان، اليوم الجمعة (14 آذار 2025)، عن إلقاء القبض على (17) متهماً يشتبه بأنتمائهم إلى احدى الحركات الدينية المنحرفة.

وذكر بيان لقيادة شرطة ميسان، تلقته "بغداد اليوم"، أنه "وبناءً على توفر معلومات تفيد بتواجد مجموعة تتخذ من احدى الحسينيات الدينية مقرا لها، لتمارس سلوكيات دينية منحرفة شرعت قوة امنية من قسم شرطة الكرامة إلى المكان المقصود وبعد تطويق المنطقة ومداهمة المكان تمكنت من القاء القبض على (17) متهماً ممن يشتبه بأنتمائهم إلى إحدى الحركات الدينية السلوكية المنحرفة".

وأشار البيان الى "عرض الأوراق التحقيقية على القاضي المختص ولسلامة التحقيق قرر توقيفهم على المادة 372 وإحالتهم إلى الجهات التحقيقية المختصة".