وزير الخارجية العراقي يستقبل نظيره السوري
2025-03-14 18:00:06 - المصدر: راي اليوم
ليث الجنيدي / الأناضول… [+]
استقبل وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، الجمعة، نظيره السوري أسعد الشيباني في بغداد.
جاء ذلك ضمن زيارة رسمية يجريها الشيباني إلى العراق، هي الأولى له منذ الإطاحة بنظام الأسد.
وقالت وكالة الأنباء العراقية إن “الشيباني وصل اليوم إلى العاصمة بغداد في زيارة رسمية”.
وبينت أن حسين استقبل الشيباني في مقر وزارة الخارجية، دون ذكر مزيد من التفاصيل حول فحوى اللقاء.
ويعتبر العراق من الدول العربية القليلة التي حافظت على علاقة مع نظام الأسد بعد قمعه للاحتجاجات الشعبية التي بدأت عام 2011.