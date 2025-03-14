الزراعة: البذور المحلية من أفضل الأنواع في المنطقة

2025-03-14 18:05:02 - المصدر: واع

بغداد – واع

أكدت وزارة الزراعة، اليوم الجمعة، أن البذور المحلية من أفضل الأنواع في المنطقة، فيما لفتت إلى أن الفلاحين لهم حرية الاختيار بين البذور المحلية والمستوردة.

وقال المتحدث باسم الوزارة، محمد الخزاعي، لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "البذور المحلية من أفضل الأنواع في المنطقة، وهناك دائرة متخصصة بالبذور تقوم بجهود كبيرة، كما تم فتح المجال أمام القطاع الخاص لاستيراد البذور".

وأضاف أن "الوزارة توفر للفلاحين أربعة أنواع من البذور المسجلة والمصدقة، ولهم حرية الاختيار بين شرائها من الوزارة أو اللجوء إلى القطاع الخاص".