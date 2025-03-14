2025-03-14 18:05:02 - المصدر: واع

بغداد – واعأعلنت هيئة المنافذ الحدودية، اليوم الجمعة، ضبط ثلاث عجلات مخالفة لشروط وضوابط الاستيراد في منفذ مندلي الحدودي.وقال المتحدث باسم الهيئة علاء الدين القيسي في بيان- تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "مديرية منفذ مندلي الحدودي تمكنت من ضبط ثلاث عجلات خارج الحرم الجمركي في نقطة البحث والتحري مخالفة لشروط وضوابط الاستيراد وذلك لوجود مادة (الطماطم) الممنوعة من الاستيراد حسب الروزنامة الزراعية".وأضاف، أنه "تم تنظيم محضر ضبط أصولي وإحالة العجلات إلى القضاء لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة".