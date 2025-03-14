وزير الخارجية : طرحنا فكرة تأسيس مجلس تعاون بين العراق وسوريا

2025-03-14 18:05:02 - المصدر: واع

بغداد - واع - أحمد الفراجيأكد وزير الخارجية فؤاد حسين، اليوم الجمعة، طرح فكرة تأسيس مجلس تعاون بين العراق وسوريا، فيما أشار إلى أن غرفة عمليات محاربة داعش سترى النور قريبًا.وقال حسين في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره السوري- وحضره مراسل وكالة الانباء العراقية (واع): "تحدثنا عن تحركات داعش على الحدود العراقية السورية".وأضاف، أن "الدستور العراقي لا يسمح بالتدخل في شؤون الدول الأخرى"، مبينًا، أن "العراقيين دفعوا ثمنًا كبيرًا إزاء الحرب الطائفية".وأشار إلى، أنه "تم مناقشة الأحداث في الساحل السوري وعبرنا عن قلقنا لما يحصل"، مشددًا على، "ضرورة التعاون دوليًا من أجل القضاء على داعش".وأكد وزير الخارجية، أن "غرفة عمليات محاربة داعش سترى النور قريبًا"، معلنًا، "طرح فكرة تأسيس مجلس تعاون بين العراق وسوريا".