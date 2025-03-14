2025-03-14 19:10:06 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- متابعة

كشف الحكم الدولي البولندي شيمون مارتسينياك، اليوم الجمعة، (14 آذار 2025)، كواليس إلغاء هدف الأرجنتيني جوليان ألفاريز مهاجم أتلتيكو ضمن سلسلة ركلات الترجيح خلال "ديربي مدريد" ضد الريال، ضمن دوري أبطال اوروبا.

وقد خسر أتلتيكو مدريد أمام جاره الملكي بركلات الترجيح (2-4) في "ديربي مدريد" الذي جمعهما مساء الأربعاء الماضي، في إياب دور الـ16 لبطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، بعد تعادلهما 2-2 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب.

وشهدت المباراة إلغاء هدف جوليان ألفاريز الذي سجله من ركلة ترجيحية من قبل الحكم شيمون مارتسينياك، بداعي أن اللاعب الأرجنتيني لمس الكرة مرتين، مما أثار جدلا واسعا.

وانتشرت بعض لقطات فيديو تشير إلى أن كيليان مبابي نجم ريال مدريد هو من احتج على ركلة جزاء ألفاريز وكان سببا في عدم احتسابها.

لكن الحكم مارتسينياك نفى بشكل قاطع أن يكون مبابي أو أي لاعب من ريال مدريد قد طلب منه مراجعة الركلة سابقا.

وقال الحكم الدولي البولندي في تصريحات نقلتها صحيفة "آس" الإسباني: "أنا مَن أبلغ حكام تقنية الفيديو المساعد VAR) ) بوجود احتمال بنسبة 99% أن يكون ألفاريز قد لمس الكرة مرتين، وقد راجعوها بدقة".

وأضاف: "ما تردد حول أن مبابي قد أخبرنا باللمستين غير صحيح".

وأعرب شيمون مارتسينياك أيضا عن دهشته مما حدث، قائلا: "بصراحة، لم أواجه موقفا كهذا في مسيرتي التحكيمية، لكن اللاعبين يعرفون القواعد".

وكان الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" أصدر بيانا يوم أمس الخميس، مرفقا بفيديو توضيحي، اقر بصحة قرار الحكم بعدم احتساب هدف ألفاريز من ركلة الترجيح.





المصدر: وكالات



